Cosa indossare a Capodanno? La mini guida definitiva

Se la domanda che ti sta assillando da giorni è cosa indossare a Capodanno, niente paura: abbiamo per te la mini guida definitiva.

Per rispondere alla domanda sul cosa indossare a Capodanno è necessario iniziare per gradi e pensare a dove lo si trascorrerà.

Cosa indossare a Capodanno non sarà più un problema

Dopo aver risposto alla tanto temuta domanda: cosa fai a Capodanno, ecco che nella tua testa ne scatta un’altra: cosa indossare? Per poter rispondere, è necessario capire quale sarà la destinazione per la tua attesa del nuovo anno. Ad un party o in famiglia, in piazza o in montagna. Di seguito troverai una piccola mini guida per cercare di orientarti per l’outfit giusto.

Quale sarà la tua destinazione?

Per un Capodanno in famiglia, all’insegna del cibo, dei giochi da tavolo e dei brindisi, ti suggeriamo un outfit comodo e caldo: maglione natalizio e gonna plissé con elastico in vita. Eh sì, l’elastico in vita è fondamentale anche se scegli i pantaloni per poter mangiare in tranquillità tutto il pandoro che vuoi!

Se hai deciso di aspettare la mezzanotte ad un party super chic in compagnia degli amici di sempre, allora potrai sbizzarrirti con i look più luccicanti che ci sono. L’imperativo della tua serata sarà brillare. Le mode del momento impongono look full paillettes anche per blazer e pantaloni morbidi da abbinare con sandali dal tacco vertiginoso.

Trascorrerai il Capodanno in piazza per assistere ad un Concerto? Il look perfetto associa calore e comodità ad un pizzico di eccentricità. Non credere che l’outfit sia limitato perché puoi giocare con i colori ed i materiali. Ad esempio, sotto il piumino puoi mettere dei leggings termici full paillettes e degli stivali caldi, ovviamente bassi. Il tuo cappello non può che essere colorato, meglio se rosso. E non dimenticare il make-up!

Buon anno a tutti!