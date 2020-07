Cosa evitare a cena se mangi il dolce? Il segreto per non...

Cosa evitare a cena se mangi il dolce per non ingrassare? Svelato il segreto per mantenere la linea facilmente anche d’estate, è semplicissimo.

Sai cosa dovresti evitare a cena se mangi il dolce per non ingrassare?

L’abbinamento dei cibi è la chiave per rimanere in forma tanto quanto la quantità mangiata: ad esempio mangiare spesso alcoolici e dolci abbinati non fa bene alla linea, soprattutto se vuoi dimagrire.

L’estate è un susseguirsi di aperitivi con spritz e patatine, gelato, pizza al volo e cocktail dopo cena. Sono tanti zuccheri da gestire in una sola giornata, come fare per non rinunciare al buon gelato senza ingrassare?

Cosa evitare a cena se mangi il dolce? Il segreto per non ingrassare

Un metodo semplicissimo da utilizzare soprattutto in estate quando le occasioni sociali in cui abbuffarsi sono tante è quello di scegliere i cibi da abbinare nel pasto.

Se questa sera avete un aperitivo con le amiche, poi la cena romantica con il fidanzato e il dopocena con il gruppo di sempre sicuramente mangerete un po’ più del solito.

Per godervi tutti e tre gli eventi in serenità senza la paura di ingrassare perché sforate con le calorie o perché mangiate un po’ di più basterà seguire questi consigli:

non farlo sempre, un cheat meal è previsto in quasi tutte le diete! mangiare porzioni medio-piccole in modo da poter assaggiare poco di tutto senza abbuffarsi non alzarsi da tavolacon la sensazione di sentirsi piene fino a scoppiare non esagerare con gli zuccheri! Mangiare in una una sola sera spritz e patatine, pizza, suppli, gelato, e due cuba libre più tardi è probabilmente un assunzione di zuccheri esagerata non credete?

In particolare se volete gustarvi un delizioso dolce a cena, magari anche una porzione bis, allora evitate di accostarci anche gli alcolici e i superalcolici.

Le bevande alcoliche e superalcoliche sono una grande fonte di zuccheri: vino, birra, cocktail e super alcolici sono ricchi di zuccheri e calorie dette “vuote” perché non utili all’organismo.

Prendere la malsana abitudine di accostare spesso dolciumi, pane o pasta e alcool nello stesso pasto vi porterà ad ingrassare più facilmente.

Nella quotidianità se volete restare sempre in forma è bene fare sport e condurre un’alimentazione sana ed equilibrata.

Fare il pieno di zuccheri in una sera procurandoci un enorme picco glicemico dovuto a pizza, birra, gelato e cocktail non è la strada giusta per trovare l’equilibrio.

L’eccezione alla regola è sempre contemplato ma attenzione, che non diventi un abitudine poiché l’equilibrio è la chiave per mantenersi in forma.

