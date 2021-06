Jimmy Featherstone ama il Ken di Barbie, tanto da spendere oltre 10.000 sterline in un anno in chirurgia estetica, per assomigliarli.

Se la Barbie è la bambola più venduta al mondo, lo si deve anche alla grande strategia di mercato basata massicciamente sulla pubblicità televisiva.

Una figura meno di spicco, il suo compagno l’asessuato Ken, però ha influenzato l’immaginario di molti, come nel caso del 22 enne Jimmy Featherstone, che vive e lavora nel Regno Unito a Hull.

Jimmy, il Ken umano del Regno Unito

Jimmy non si è limitato ad imitarne il look di Ken, è andato ben oltre, al punto di sottoporsi a molte dolorose e costose operazioni pur di somigliargli.

È grazie a questo che, Jimmy Featherstone è famoso nella città natale, per il suo amore per la chirurgia plastica e per l’idolatria verso il fidanzato di Barbie.

Jimmy a breve dovrebbe iniziare le riprese di un nuovo programma televisivo, previsto per la prossima settimana.

Il 22enne ha detto che quel sabato sera era fuori a festeggiare con degli amici, quando due teppisti hanno rivolto nei loro confronti insulti omofobi mentre cercavano di deturpare la sua “faccia perfetta”.

La polizia di Humberside ha confermato che l’incidente è avvenuto tra le 21 e le 22 al Silvers Bar, ma non è stato segnalato fino alle prime ore del giorno seguente.

Jimmy è stato portato d’urgenza all’Hull Royal Infirmary dopo l’aggressione, lasciando una scia di sangue lungo la strada.

Aggressione omofoba

Jimmy a seguito dell’aggressione ha riportato una frattura al naso e un taglio alla testa.

Ha riferito che la sua respirazione è stata compromessa a causa dell’incidente ed è in attesa dei risultati della scansione cerebrale.

Il giovane in relazione alla violenza subita ha detto:

“Mi sono interrogato più e più volte, perché io? Non ho firmato per andare in TV per essere aggredito o avere una tale violenza nei miei confronti”.

Aggiungendo che non ritiene il personale del bar o la sicurezza siano da biasimare per l’incidente, ma piuttosto il

“mondo giudicante in cui viviamo”.

Tuttavia, ha detto che le riprese per il nuovo show non saranno ritardate. ed ha aggiunto:

“La mia faccia può essere rotta, e il mio cuore può essere ferito, ma questa aggressione non sarà dimenticata”.

Jimmy spera di trovare l’amore nel nuovo show, la versione dello Yorkshire di TOWIE. Ha detto che ha un debole per gli uomini più maturi e per lui avere un bell’aspetto è “molto importante”.