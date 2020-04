Un dettaglio inconsueto, andato in onda nell’ultima puntata di Verissimo, ha calamitato l’attenzione del pubblico di Silvia Toffanin e ha destato massicci sospetti.

“Cosa c’è lì dietro?”. È questo il quesito che numerosi telespettatori di Verissimo si sono posti durante l’ultima puntata, andata in onda sabato 25 aprile. Un particolare insolito è saltato all’occhio vigile del pubblico del talk show di Canale 5.

Verissimo, un dettaglio atipico capta l’attenzione dei telespettatori

Quando la conduttrice Silvia Toffanin ha mandato in onda un filmato esclusivo dell’attrice Laura Chiatti, registrato in modalità videomessaggio, nell’inquadratura televisiva è apparso uno strano dettaglio. Nella stanza da letto della 37enne umbra, per l’esattezza dietro al letto matrimoniale, si sarebbe intravista una piccola vasca da bagno.

Esatto, avete capito bene. Secondo le supposizioni dei telespettatori, nella camera da letto della celebre attrice c’era nientepopodimeno che una voluminosa vasca da bagno nera. Una soluzione d’arredo sui generis e tutt’altro che sobria, che ha lasciato il pubblico di stucco e pieno di interrogativi.

La reazione del pubblico e le critiche degli internauti

Sulle community della rete è immediatamente scattata l’ilarità degli internauti. Al termine della puntata di Verissimo, infatti, i telespettatori più interattivi si sono riversati in massa sui principali social network, al fine di confrontarsi e cercare conferme su quanto appena visto.

Battutine sterili e critiche gratuite a go go. I caustici leoni da tastiera si sono chiesti cosa ci facesse una voluminosa vasca da bagno nel bel mezzo della stanza da letto di Laura Chiatti. Al pubblico di Verissimo non è affatto piaciuto lo stile d’arredo dell’attrice e non si è creato scrupoli a fare del sarcasmo: