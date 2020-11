Cortesie per gli ospiti, anticipazioni: nuove puntate e libro inedito

Tornano gli appuntamenti con uno dei format più seguiti di Real Time, ecco quando andranno in onda le nuovissime puntate di Cortesie per gli ospiti!

Dalla trasmissione che fa dell’accoglienza il suo must è nato anche un libro, già in vendita.

Cortesie per gli ospiti, anticipazioni: nuovi episodi in arrivo

Gli spoiler della nuova stagione di Cortesie per gli ospiti danno imminenti i nuovi episodi.

Come riportato da vari siti tra cui Blog Tv Italiana e confermato dal promo ufficiale della rete, i prossimi appuntamenti saranno trasmessi dalla prossima settimana.

A partire da lunedì 23 novembre vedremo dunque i nuovi appuntamenti con il bon ton del seguito, format di Real Time.

Dopo la prima tornata di puntate andate in onda dal 2005 al 2012, il ritorno in tv di Cortesie per gli ospiti ha piacevolmente colpito il pubblico italiano.

A guidare gli incontri nelle case dei concorrenti ci saranno anche per questi nuovo episodi gli esperti di cucina, galateo ed arredamento.

Nelle ultime edizioni dopo nomi come Alessandro Borghese si è stabilizzato il trio composto da Csaba della Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas.

Saranno loro a valutare anche nelle puntate post lockdown le due coppie che ogni puntata si sfideranno nella perfetta serata di accoglienza agli ospiti. Cucina, modo di apparecchiare e servire a tavola e arredamento della casa: saranno queste le prove che i concorrenti dovranno superare per diventare campioni della puntata.

Le nuove puntate sono state registrate ad ottobre prima del Dpcm Conte del 26 ottobre quando dunque non erano ancora in vigore le restrizioni sul numero di persone da ospitare.

Per non perdersi nemmeno un appuntamento basta sintonizzarsi su Real Time canale 31 del digitale terrestre da lunedì a venerdì alle 20.20!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Super novità: il libro con i consigli degli esperti va a ruba

Il grande successo che ha coinvolto la trasmissione soprattutto dalle edizioni a partire dal 2018 ad oggi hanno dato vita ad un bel regalo per tutti i fan.

I preziosi consigli che i tre esperti hanno dispensato nel corso delle cento puntate saranno raccolti in un volume esclusivo.

Il titolo del libro è “Cortesie per gli ospiti, la guida per ricevere a casa” e sarà una preziosa guida per quanti vogliono diventare esperti in bon ton, gusto estetico e capacità culinarie. Il volume è già in vendita nelle edicole e negli store online.