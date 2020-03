Corte dei Conti di Roma, chiusa per sospetto contagio coronavirus

La Corte dei Conti di Roma è stata chiusa per sospetto coronavirus: uno dei dipendenti potrebbe essere positivo e sono in corso tutti gli accertamenti sul caso.

Sospetto coronavirus alla Corte dei Conti di Roma: nella giornata di oggi resterà chiusa al fine di fare tutte le opportune verifiche.

Coronavirus a Roma

Questa mattina la sede della Corte dei Conti di Roma e della Caserma Montezemolo – sempre a Roma – sono state chiuse sino a nuovo ordine a causa di un sopetto di coronavirus.

Secondo le prime indiscrezioni sembra infatti che uno dei dipendenti potrebbe essere positivo al virus che sta mettendo tutta l’Italia in ginocchio. La chiusura è stata decisa non solo per motivi di sicurezza ma anche per permettere tutte le operazioni di sanificazione e accertamenti – come da nota inviata direttamente ai dipendenti.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

In aggiornamento