Corsa all’acquisto di TikTok: ecco le aziende pronte ad investirvi

Dopo le dimissioni del CEO di TikTok Kevin Mayer scatta la corsa all’acquisizione del popolare Social.

Microsoft Corp. sta collaborando con Walmart Inc. in un concorso contro Oracle Corp. per acquistare le risorse statunitensi della popolare app di condivisione video TikTok dalla cinese ByteDance Ltd.

Oracle e Microsoft, con il suo nuovo partner, hanno entrambi presentato offerte per un accordo che potrebbe arrivare entro la settimana, secondo persone che hanno familiarità con le deliberazioni.

Walmart avrebbe anche una partecipazione in un’azienda TikTok appena scorporata, insieme a Microsoft, hanno riferito voci attendibili.

Sono state fatte offerte concorrenti in ciò che auspica il processo di chiusura di un accordo, anche se ci vorrà più tempo per elaborare i dettagli finali, ha detto una persona, chiedendo l’anonimato perché non era autorizzata a parlare pubblicamente dei negoziati.

Acquisto TikTok: in arrivo offerta Walmart-Microsoft

Walmart ha confermato in una e-mail di essere in “partnership” con Microsoft nella sua ricerca di TikTok, una mossa per rafforzare il mercato di terze parti del rivenditore e il nascente braccio pubblicitario.

Un’offerta Walmart-Microsoft “soddisferà entrambe le aspettative degli utenti statunitensi di TikTok soddisfacendo al contempo le preoccupazioni dei regolatori del governo degli Stati Uniti”, ha affermato Walmart.

TikTok e Microsoft hanno rifiutato di commentare, mentre Oracle non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

In Cina e in altri paesi, le app di ByteDance offrono funzionalità di E-commerce insieme a video clip, che finora non erano disponibili negli Stati Uniti.

L’aggiunta di Walmart all’accordo consentirebbe al gigante della vendita al dettaglio di svolgere quel ruolo per l’app TikTok degli Stati Uniti, ha affermato una persona che ha familiarità con la pianificazione.

Microsoft e Walmart stanno già collaborando su applicazioni cloud, unite dalla reciproca rivalità con Amazon.com Inc., che è il più grande venditore di software per infrastrutture cloud, seguito da Microsoft.