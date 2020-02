Corrimano per ipovedenti e non vedenti per ammirare le bellezze di Napoli...

A Castel Sant’Elmo è stato installato un corrimano per ipovedenti e non vedenti, che svela le bellezze di Napoli. L’installazione artistica è ricoperta di scritte in Braile che descrivono la città.

A Castel Sant’elmo è presente un’interessante installazione artistica che è un corrimano per ipovedenti e non vedenti, che descrive con la scrittura tattile Braile, le bellezze della città partenopea.

Quello che si può godere da Castel Sant’Elmo è considerato come uno dei panorami più belli di Napoli, quindi, perché non renderlo visibile anche a chi non gode della vista? Il merito va riconosciuto all’artista Paolo Puddu, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Napoli, che ha creato questo speciale corrimano.

Un’opera d’arte inclusiva

Paolo Puddu ha creato un corrimano per ipovedenti e non vedenti. Esso è totalmente ricoperto di descrizioni dei vari monumenti e bellezze paesaggistiche che si possono ammirare dal belvedere. Ogni descrizione come abbiamo detto, è riportata attraverso l’uso della scrittura Braille. Si tratta di un progetto che si chiama Follow the shape letteralmente segui la forma ed ha come obiettivo l’avvicinare gli ipovedenti ed i non vedenti alle bellezze di Napoli, leggendo sul corrimano d’acciaio inox semplicemente toccando le descrizioni.

La scelta e l’installazione dell’opera

Le parole delle descrizioni non sono scelte a caso, arrivano dal libro del 1947 La terra e l’uomo di Giuseppe De Lorenzo. Si tratta per lo più di un percorso evocativo e meno descrittivo. Le sue parole sono molto adatte per aiutare le persone non vedenti a godere delle bellezze della città che si possono vedere dal panorama di Castel Sant’Elmo. L’opera è stata installata al posto del precedente corrimano, su disposizione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo nell’ambito del Piano per l’Arte Contemporanea, con la collaborazione dell’Associazione Amici di Capodimonte.