Se la corrente del Golfo dovesse sparire, cosa accadrebbe?

L’ipotesi della Corrente del Golfo è sempre stata analizzata da pellicole catastrofiche, ma potrebbe verificarsi a causa dei cambiamenti climatici

Moltissime sono state le pellicole che hanno analizzato quest’ipotesi, ma pare che entro qualche decenni potrebbe sparire la Corrente del Golfo. Forse la pellicola The day after tomorrow, aveva previsto quello che può diventare realtà. Questo potrebbe essere dovuto ai cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo.

La corrente del golfo

Come abbiamo detto, il famoso block buster vede l’inizio del disastro da un blocco. Il Gulf Stream è un grande fiume d’acqua calda che parte dalla fascia tropicale atlantica, per poi passare ai Caraibi, deviando verso Nordest in aperto Oceano Atlantico per poi arrivare fino al Nord Europa che vede il proprio clima migliore, rispetto a quanto dovrebbe essere.

La corrente del Golfo è in grado di calmierare il clima del Nord Europa, rendendo la Scandinavia e l’Europa Nord occidentale 20% circa più fredde. Questo scenario si è già verificato, ne abbiamo le prove. Questo è successo circa 12 mila anni fa, creando il fenomeno chiamato younger dryas. Nel giro di 10 anni, le temperature in Europa calarono di circa 5 gradi centigradi, perché la calotta di ghiacci che ricopriva il Nord America si sciolse. Questo causò il blocco della Corrente che ripartì anni dopo.

Esiste questa possibilità?

Dato che è già accaduto, è possibile che nei prossimi 50-100 anni possa accadere nuovamente? Se il riscaldamento globale non si dovesse arrestare a causa del massimo consumo di combustibili fossili, potrebbe avvenire attorno al 2025-2030. Questo avverrebbe perché con lo scioglimento delle calotte polari, composte da acque dolci, renderebbe le acque meno salate. Questo le porterebbe ad essere più leggere delle acque calde che potrebbero essere portate fino nel nord Europa. La Corrente del Golfo potrebbe essere bloccata da una sorta di muro, estinguendosi per mancata alimentazione.