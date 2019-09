Corrado Tedeschi “In Tv non mi cercano più”: il dramma del conduttore commuove a

Il presentatore Corrado Tedeschi dopo un periodo fortunato ha subìto un allontanamento ingiusto. Ora racconta la sua verità in un’intervista

Corrado Tedeschi dopo l’ascesa nel mondo dello spettacolo parla degli anni bui ed esprime la sua voglia di tornare in tv

La fortunata ascesa di Corrado tedeschi ed il drammatico crollo

La carriera di Corrado Tedeschi è esplosa negli anni 80-90 rendendolo uno dei volti più conosciuti e cercati dalle maggiori trasmissioni sia Rai che Mediaset.

Tra gli indimenticabili programmi che ha condotto troviamo Doppio Slalom, Il Gioco delle Coppie, Miss Italia e molte altre.

Sulla cresta dell’onda in tv Corrado è però anche un artista versatile ed ha avuto altre passioni come il calcio da giovane avendo giocato nelle giovanili della Sampdoria.

In seguito il teatro che diventerà pian piano la sua attività principale con alcuni spettacoli di successo tra cui L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello.

Dopo i primi anni del duemila le apparizioni sulle reti ammiraglie di Mediaset e Rai diventano più sporadiche, trasferendosi su reti minori come ad esempio Vero Capri e più recentemente Primocanale.

Come se non bastasse il presentatore ha scoperto durante una tournè teatrale di soffrire di tumore al colon, ma con coraggio e cure adeguate è riuscito a sconfiggerlo

Un percorso che ha amareggiato molto Corrado che ora vuole raccontare come sono andate davvero le cose secondo lui.

L’accusa di Corrado Tedeschi ai poteri forti delle Tv

Non si nasconde Corrado: per lui la colpa della sua sparizione dalla tv non è casuale.

In un’intervista concessa a Marco Castoro per il quotidiano Leggo, ha vuotato il sacco sinceramente su cosa pensa di questa storia:

“L’ultima trasmissione che ho fatto alla Rai ‘Sabato, Domenica e..” ha ottenuto il 35%di share”

E snocciola gli altri successi dei suoi ultimi anni in tv come ad esempio Cominciamo bene, e poi affonda il colpo:

“Mi piacerebbe fare la tv ma chi decide dovrebbe guardare gli ascolti e basta.

E invece ci sono altri equilibri che non so definire bene, chiamiamoli i poteri forti”

Tedeschi a onor del vero non è del tutto sparito dalla tv ma come ammette partecipa ancora saltuariamente ad alcune trasmissioni televisive che reputa carine investe di opinionista ad esempio La vita in diretta, I soliti ignoti.

Corrado non specifica a chi si riferisce, preferisce lasciare che i lettori ragionino con la propria testa ma la sua accusa è forte ed accorata.

E’ è dovuta sicuramente a tutta la delusione accumulata negli anni per essersi sentito escluso ingiustamente dalla Tv.

Chissà se i nominati poteri forti decideranno questa volta di rispondergli….