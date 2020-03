Chi è Corrado Nitto, il musicista e cantante diventato virale per la rielaborazione di “Bocca di rosa” di Fabrizio De Andrè ai tempi del Coronavirus

Scopriamone di più su Corrado Nitto, il giovane classe ’81 originario di Agrigento, diventato noto sui social per la cover di “Bocca di Rosa” di De Andrè, canzone della quale ha adatto il testo alla tematica Coronavirus.

Chi è Corrado Nitto

Classe ’81, nasce a Casteltermini, in provincia di Agrigento, ma attualmente vive a Palermo.

Sin da piccolo nutre la passione per la musica e per il canto. Suonato da sempre strumenti come il piano, la chitarra e la batteria, ai quali si avvicina grazie al padre e al nonno.

All’età di 18 anni inizia ad apprezzare cantautori come Fabrizio De André, Lucio Dalla, Pino Daniele e Franco Battiato.

Nel marzo del 2020 diventano virali un video su Facebook e Youtube e un audio Whatsapp, in cui Nitto dà vita a un vero e proprio gioco in parole, cambiando il testo di “Bocca di Rosa” di Fabrizio De Andrè, per esorcizzare il terrore del contagio provocato dal Coronavirus.

In aggiornamento