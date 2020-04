Corrado Formigli, chi è il giornalista conduttore di Piazza Pulita?

Chi è Corrado Formigli, il giornalista classe ’68, celebre conduttore del programma in onda su La7, Piazzapulita

Chi è Corrado Formigli

Nasce il 24 marzo del 1968, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Originario di Napoli, diventa noto nel mondo dell’informazione grazie ai suoi reportage e per la conduzione televisiva del programma Piazzapulita.

Da giovane, lavora come giornalista a Paese Sera intorno al 1980, dopo di che collabora anche con Il Manifesto. Nel 1994 debutta come inviato Rai per le trasmissioni Tempo Reale, Moby Dick e Circus.

Come inviato, segue a New York le giornate successive all’attentato dell’11 settembre 2001, poi sposta la sua attenzione al Medio Oriente, dando vita ad alcuni importanti resoconti dalle principali zone di guerra.

Lavora per Sky TG 24, La 7 e Rai ad Annozero al fianco di Michele Santoro.

Chi sono la moglie e i figli

Non si hanno molte notizie riguardo la vita privata di Corrado Formigli, vista la sua estrema riservatezza. Anche dal profilo ufficiale su Instagram, che vanta quasi 5 mila follower, non trapelano indiscrezioni.

Ciò che è noto è che sia sposata con Stella Prudente, una giornalista e apprendista blogger. La donna scrive per l’Internazionale e in precedenza si era già occupata per anni di esteri e diplomazia, girando il mondo per l’agenzia di stampa che ora si chiama Askanews (l’ex Apcom).

La Prudente ha anche scritto di politica interna e Vaticano su Il Messaggero, Sette e Il manifesto, e ha fatto da caporedattrice a Pubblico. Tra le sue passioni più grandi compaiono il pianoforte e la musica jazz.

Corrado Formigli e Stella Prudente sono genitori di due bambine, le figlie Viola, nata nel 2009 e che ora ha 11 anni, e Sofia, nata invece nel 2001 e che al momento ha 9 anni.