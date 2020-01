“Decapitato e smembrato”, ragazzini trovano cadavere dentro uno zaino: la terribile scoperta

La scoperta di un gruppo di ragazzini: dentro uno zaino hanno trovato un corpo decapitato e smembrato. Ma a chi appartiene?

Un corpo decapitato e smembrato, nascosto dentro uno zaino abbandonato in mezzo la strada. Questa la scoperta di un gruppo di ragazzini.

Cadavere dentro lo zaino: a chi appartiene?

Una storia terribile che arriva dall’Irlanda – Coollock – periferia a nord di Dublino. Un gruppo di ragazzini stava giocando in un quartiere vicino a casa loro, quando vedono uno zaino sportivo abbandonato in mezzo alla strada.

La curiosità ha portato loro a controllare cosa ci fosse al suo interno e la scoperta è stata agghiacciante. Dentro il corpo di un ragazzo di 17 anni decapitato e smembrato.

I testimoni – come racconta anche FanPage – avrebbero visto una auto in corsa passare proprio dal quartiere: qualcuno al suo interno ha aperto la portiera e lanciato in borsone per la strada per poi dileguarsi e sparire nel nulla.

Il borsone conteneva il busto del ragazzo ma senza testa: immediato l’intervento della Polizia con identificazione successiva. Il corpo apparteneva ad un ragazzo di 17 anni, già noto alle Forze dell’Ordine per dei precedenti di droga.

Le indagini e i sospetti

Secondo le prime indagini da parte della Polizia, sembra che i sospettati siano dei criminali della zona. Ci sarebbero quindi due fazioni rivali, in guerra da tempo per il territorio tanto che nei mesi scorsi due persone sono morte a seguito di questa lotta tra bande.

Le ricerche stanno proseguendo al fine di poter trovare la testa della vittima, lanciata sicuramente in un posto secondario. La polizia ha evidenziato che la giovane vittima in passato avesse lavorato per entrambe le bande e sicuramente l’ordine di omicidio è avvenuto per questo motivo.

Le indagini continuano.