Coronavirus, Von der Leyen: “Abbiamo bisogno di uno sforzo comune”

Secondo la Von der Leyen per superare l’emergenza coronavirus serve collaborazione globale. Intanto, l’Europa invia 15 miliardi al continente africano.

La Von der Leyen ha motivato l’invio del denaro perché il continente dovrà fronteggiare a sua volta l’emergenza coronavirus al pari, se non peggio, dell’Europa.

15 miliardi di euro all’Africa

Ursula Von der Leyen ha annunciato l’invio di 15 miliardi di euro all’Africa affinché possa far fronte all’emergenza coronavirus. La presidente della Commissione Europea ha motivato lo stanziamento dei fondi affermando che l’Africa, molto presto, si troverà a dover fare i conti con la pandemia. La presidente lo ha specificato sul suo profilo Twitter. I fondi aiuteranno il paese per iniziare a stanziare risorse e know how per fronteggiare il virus.

Per il mondo l’Africa potrebbe rappresentare una bomba nel caso in cui il virus dovesse diffondersi in modo esponenziale.

Strategia comune

La Von der Leyen ha affermato in un video che, a livello europeo la pandemia potrà essere superata soltanto se tutti i paesi che ne fanno parte adotteranno una strategia comune. Come si evince dal video, la presidente ha affermato:

“È nel nostro interesse assicurarci che la battaglia contro il Coronavirus sia vittoriosa in tutto il mondo”

L’obiettivo di queste comunicazioni sui social sono certamente quelle di limitare le polemiche circa lo stanziamento di questi fondi. Del resto, l’Unione Europea era stata parecchio scettica circa gli aiuti da stanziare per l’Italia. Per la presidente le condizioni della pandemia potrebbero ulteriormente aggravarsi per poi migliorare. Soltanto con uno spirito di squadra si potrà sconfiggere.