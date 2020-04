La Lombardia ha emesso una nuova ordinanza per contrastare l’emergenza coronavirus: chi esce di casa deve coprirsi il volto.

Sulla misura adottata dalla Lombardia il capo della Protezione Civile Borrelli si è detto scettico poiché, a sua detta, basta mantenere le distanze di sicurezza.

Ordinanza attiva da domani 5 aprile

La Lombardia ha adottato una nuova ordinanza per contrastare il coronavirus. Da domani, domenica 5 aprile, chi dovrà uscire dovrà avere il volto coperto con mascherina oppure comunque coprendo naso e bocca. L’ordinanza voluta da Attilio Fontana sarà valida fino al 13 aprile. Restando in vigore le ordinanze precedenti, come si legge su TgCom24, la nuova ordinanza:

“introduce anche l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe”.

Tutti i supermercati e, in generale, gli esercizi commerciali ancora aperti, dovranno essere in grado di dare ai propri clienti guanti monouso e igienizzanti mani. Restano chiusi gli alberghi, gli studi professionali e i mercati che vendono prodotti non essenziali. Gli articoli da cartoleria potranno essere acquistati come pure le piante e i fiori a domicilio.

Pareri contrastanti sulle mascherine

Mentre Fontana diffonde l’ordinanza, Borrelli ha sostenuto in queste ore di non indossare la mascherina poiché mantiene le distanze di sicurezza. Anche Franco Locatelli ha affermato che le mascherine dovrebbero essere indossate soltanto se in presenza di sintomi o se si è malati.

Intanto, sono diverse le aziende italiane che decidono di riconvertire la loro attività produttiva procedendo alla realizzazione di mascherine per fronteggiare la forte richiesta.