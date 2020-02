Il coronavirus fa la sua prima vittima statunitense. I decessi saliti a 722 e oltre 30mila i contagi. Individuato il possibile responsabile del contagio.

Il coronavirus fa la sua prima vittima tra i cittadini americani. Un uomo, originario degli Stati Uniti e residente a Wuhan, sarebbe morto dopo essere stato contagiato dal virus. Il 60enne era in cura presso un ospedale di Wuhan, la città focolaio dell’epidemia.

Intanto, come riporta anche Il Fatto Quotidiano, il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha fatto sapere che gli Stati Uniti hanno messo a disposizione della Cina e di altri paesi la cifra di 100mila dollari per cercare di debellare il virus.

Scoperto possibile responsabile del contagio

Potrebbe essere il pangolino il possibile responsabile del contagio e della diffusione del coronavirus.

Il mammifero, un formichiere in via di estinzione, potrebbe infatti aver trasmesso il virus dal pipistrello all’uomo. È la tesi degli scienziati della Facoltà di Agricoltura della Cina.

Gli studiosi sostengono che l’inizio del contagio sia avvenuto nel mercato degli animali di Wuhan, dove ci sarebbero stati pipistrelli infetti dal virus. Dopodiché, potrebbe esserci stato un ospite intermedio che avrebbe facilitato la trasmissiome dell’agente patogeno.

A quanto pare, la sequenza di geni del formichiere è per il 99% uguale a quella riscontrata nei pazienti contagiati dal virus. Il mammifero è un animale in via di estinzione per via del contrabbando della sua corazza.

Gli scienziati cinesi, e non solo, hanno lavorato instancabilmente per individuare il virus e in brevissimo tempo sono riusciti ad isolarlo.

Intanto, il prossimo 13 febbraio si terrà un meeting straordinario a Bruxelles, dove si riuniranno i ministri della Salute dei vari Paesi dell’Unione Europea per discutere del coronavirus e fare il punto su quanto stia accadendo nell’Ue.