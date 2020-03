Coronavirus, virologi contro Renzi: “Riaprire a breve è impensabile”

Non si è fatta attendere la risposta alle parole di Matteo Renzi, che spinge per una riapertura del Paese in tempi brevi, nonostante l’emrgenza coronavirus. Il mondo scientifico si è scagliato contro il leader di Italia Viva.

Virologi e scienziati contro l’ex leader dem: l’Italia non può ripartire, l’emergenza coronavirus è ancora troppo grave per pensare ad una riapertura del Paese.

La strada suggerita da Matteo Renzi

Una posizione in netta opposizione con quanto suggerito finora dai suoi colleghi: è quella scelta dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

L’ex presidente del Consiglio, infatti, in una recente intervista, ha chiarito le sue opinioni in merito all’emergenza coronavirus. Secondo Matteo Renzi l’unica soluzione da poter attuare adesso è quella di ripartire, seppur gradualmente.

Non si può restare ancora chiusi per mesi, perché non si può aspettare che tutto passi.

“LA GENTE MORIRÀ DI FAME. LA STRADA SARÀ UNA SOLA: CONVIVERE UNO O DUE ANNI CON IL VIRUS”.

Bisogna riaprire passo passo, con maggiore accortezza, si dovrà stare attenti e continuare a stare distanti, ma bisognerà tornare alla normalità.

La comunità scientifica contro il leader di Italia Viva

Se da una parte Matteo Renzi va in controtendenza rispetto a quanto dettato finora, da governo ed Istituzioni, dall’altra c’è la comunità scientifica che boccia totalmente le sue idee avanguardiste.

Come evidenzia anche La Repubblica, sono diversi i virologi che si sono scagliati contro il leader di Italia Viva.

“Pensare di riaprire le scuole il 4 maggio è una follia e fare proclami in questo momento è sbagliato”

ha commentato così la proposta di Matteo Renzi, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, coordinatore scientifico della task force pugliese per l’emergenza coronavirus.

Il virologo Roberto Burioni ha definito irrealistico il progetto di riaprire a breve, l’emergenza coronavirus è ancora troppo grave per permettere una ripartenza in tempi brevi.