Coronavirus, Vice Ministro alla Sanità e all’Istruzione positivi: chi sono e condizioni di salute

La situazione del coronavirus è inarrestabile e ora anche due vice ministri sono risultati essere positivi. Chi sono e come stanno?

Il Vice Ministro della Sanità e il Vice Ministro dell’Istruzione sono risultati essere positivi al coronavirus. Quali sono le loro condizioni di salute?

Le condizioni di salute di Pierpaolo Sileri

Pierpaolo Sileri – vice ministro della Sanità – è risultato essere positivo al virus come da lui confermato tramite un post su Facebook. Il vice ministro ha confermato di trovarsi in isolamento da alcuni giorni dopo essere entrato in contatto con un sospetto positivo.

Lo stesso ha evidenziato:

“appena mi sono accorto di avere i sintomi ho iniziato a lavorare da remoto. il test è positivo e ho seguito subito tutti i protocolli come da indicazione del ministero della salute”

Per quanto riguarda i suoi familiari afferma che i piccoli e la moglie stanno bene e sono in stanze differenti:

“abbiamo diviso gli ambienti. io e mia moglie siamo tornati a telefonarci come all’inizio della nostra storia. ci facciamo forza insieme”

Conferma inoltre di aver avvertito tutti i suoi collaboratori al fine che possano attuare tutti i controlli sanitari:

“stanno tutti bene”

Anna Ascani positiva al virus: come sta?

Anche il vice ministro dell’istruzione è risultata positiva al virus e si trova in isolamento presso la sua abitazione:

“qualche ora fa si sono manifestati i sintomi riconducibili al virus. ho fatto il tampone ed è risultato postivo”

Il vice ministro chiede a tutta la popolazione di restare a casa e uscire solo se necessario: