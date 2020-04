Coronavirus, Usa: fossa comune per i morti, i terribili aggiornamenti

Il numero dei morti per coronavirus continua a crescere al punto che è stato necessario scavare una fossa comune a New York, aggiornamenti dagli Usa.

Un tomba di proporzioni colossali è stata costruita per i moltissimi morti da coronavirus a New York mentre la situazione negli Usa rimane critica. Ecco gli aggiornamenti.

Ultimi dati dagli Usa: Paese più colpito

Mentre nel nostro Paese i contagi restano alti ma il numero degli ospedalizzati e dei morti pian piano sta dando segni di una discesa che fa ben sperare, la situazione nel mondo resta critica.

Il numero dei contagi mondiali ha superato il milione e mezzo ed il Paese più colpito restano gli Usa.

Il governatore Andrew Cuomo ha sottolineato come i morti totali siano 7.067:

“L’11 settembre furono 2.753”

Il numero delle sepolture sarebbe addirittura quadruplicato e proprio lo stato di New York avrebbe avuto più contagi da Covid-19 che qualunque altro Paese del mondo.

Fossa comune a New York

Come ha riportato la Johns Hopkins University c’è stato un aumento di diecimila casi solo nelle scorse 24 ore nello Stato di New York portando i numeri a 161.807 casi.

Di questi 87.028 registrati solo a New York City e ciò lascia comprendere la decisione che pur agghiacciante è stata presa per far fronte all’elevato numero di morti.

Ad Hart Island nel Bronx è stata infatti costruita una enorme fossa comune per accogliere i numerosi morti che non riescono ad avere una sepoltura per i numeri troppo elevati.

A scavare la fossa molti lavoratori assunti appositamente e come sito è stato scelto quello già utilizzato fino ad ora per accogliere le salme di quanti non avevano famiglie che potessero pagare la loro sepoltura.

Con l’aumento dei morti a causa del coronavirus però anche le sepolture nella fossa comune sono aumentate a circa 20 corpi al giorno per 5 giorni su 7 come riporta La Repubblica.