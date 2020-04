Un uomo 48enne ha ucciso la moglie e finto per settimane che fosse deceduta per il coronavirus, l’incredibile storia di femminicidio dagli Usa.

Nel pieno dell’emergenza da coronavirus, c’è anche chi ha usato la scusa del contagio per cercare di coprire un terribile omicidio. Ecco cosa è accaduto ad una coppia americana.

Il femminicidio e la terribile scoperta

Una terribile vicenda di femminicidio che arriva dagli Usa ha sconvolto il mondo per la dinamica del tentato depistaggio da parte del marito di Gretchen Anthony 51 enne della Florida.

La donna aveva chiesto il divorzio da David a febbraio ma già ad inizio anno si sarebbero separati.

Il 48enne non accettando la separazione avrebbe ucciso la moglie e avrebbe fatto sparire il corpo.

Per cercare di coprire il terribile omicidio avrebbe allora ideato un piano mirato a far credere che la donna stesse per morire di coronavirus.

Dal 23 marzo infatti, che gli inquirenti prendono come data del possibile omicidio, la donna avrebbe iniziato ad inviare sms inquietanti circa il suo stato di salute a parenti e amici.

Prima notizie di un contagio da Covid-19 poi un ricovero al Palm West Hospital con tanto di terapia con i respiratori.

Le amiche ed i parenti della donna si sarebbero però insospettiti anche perché dall’ospedale non hanno confermato nessuna donna ricoverata con il suo nome.

La polizia allora ha iniziato a sospettare di David Anthony sia per il linguaggio degli sms che per una testimonianza di una vicina che avrebbe sentito una donna gridare:

“Ti prego mi fai male”

Il 48enne è stato rintracciato in Messico ed arrestato come riporta Fanpage.

Ora è in attesa di essere estradiato per essere processato nonostante il corpo della moglie non sia stato trovato.

La situazione coronavirus negli Usa

Negli Usa l’emergenza da coronavirus è ancora molto alta e ciò oltre a portare moltissimi morti dà adito ad incredibili vicende come quella di femminicidi con la scusa dei contagi.

Nello stato di New York il più colpito in assoluto si è addirittura arrivati a scavare fosse comuni per seppellire i morti che ormai si sono quadruplicati rispetto alle normali sepolture.

I morti risultano più di 1509 in sole 24 ore ma Trump sta comunque pensando ad una riapertura dal lockdown per motivi economici e annuncerà le misure previste nelle prossime ore.