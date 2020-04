OMS sotto accusa: Trump sospende i finanziamenti e critica il fallimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Coronavirus: Trump accusa l’OMS e sospende i finanziamenti

Notizie false e poco tempestive, i ritardi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono costati vite umane.

È quanto rimprovera il Presidente Donald Trump nei confronti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il Presidente degli Stati Uniti ha accusato l’OMS di non aver inviato esperti in Cina abbastanza rapidamente quando il virus si è presentato per la prima volta.

L’incapacità dell’OMS nel gestire la pandemia da Covid-19 sarebbe costata migliaia di vite umane.

“L’OMS ha fallito in questo dovere di base e deve essere ritenuto responsabile”,

ha detto Trump.

Crisi Coronavirus: Trump sospende i finanziamenti statunitensi all’Organizzazione mondiale della sanità

Trump ha dichiarato che i finanziamenti statunitensi all’OMS, che ammontano a circa $ 400 milioni all’anno, saranno temporaneamente sospesi, in attesa di una revisione della sua gestione della crisi di Covid-19.

Gli Stati Uniti hanno apportato circa il 14,6% dei finanziamenti nel periodo fiscale 2018-2019, secondo una nota dell’OMS.

Secondo il Washington Post, gli Stati Uniti hanno promesso all’OMS 893 milioni di dollari per l’attuale periodo fiscale di due anni.

La finalità della revisione è valutare

“il ruolo dell’Organizzazione mondiale della sanità nel gestire gravemente male e coprire la diffusione del coronavirus”.

L’OMS non ha risposto alle accuse avanzate dal Presidente Trump.

Coronavirus: migliora il trend dei contagiati in California

La curva dei contagiati in California mostra un netto miglioramento e l’amministrazione pensa già alla riapertura ed all’allentamento delle norme restrittive.

Il governatore Gavin Newsom in una conferenza stampa è soddisfatto dell’inversione del trend dei dati.

Il trend ha invertito la sua rotta in quanto i californiani hanno seguito alla lettera le regole di contenimento del Covid-19.

Inoltre, il numero dei decessi è calato.

Intanto l’amministrazione californiana continua a rispondere alle esigenze in atto degli ospedali in modo che possano resistere a “potenziali impennate”.

Il mondo politico continua a lavorare con il mondo accademico per assicurarsi che stiano avanzando le ricerche e si sperimenta un vaccino.

Si pianifica la riapertura graduale delle imprese e di mettere in sicurezza la forza lavoro.