Da quest’oggi, nonostante i contagi da Coronavirus non accennino a diminuire, i treni ad alta velocità e a lunga percorrenza torneranno ad ospitare il 100% dei passeggeri. E’ questa la novità emanata dalle due massime società di treni in Italia, Italo e Trenitalia.

La ripartenza, come detto, dovrebbero riguardare solamente due linee specifiche ossia i Frecciarossa ed i Frecciargento. Inoltre, le due aziende di trasporti hanno predisposto diverse misure di sicurezza volte ad impedire contagi a bordo.

Una su tutti è l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio. Inoltre, in caso di percorrenza di un lungo tragitto, dopo 4 ore la mascherina necessiterà di un cambio. Senza contare che i passeggeri dovranno presentare a bordo un documento di autocertificazione.

Una scelta di ripartire che ha fatto preoccupare più di qualche persona visto che siamo ancora in piena emergenza Coronavirus. Ad esprimersi contrario ai treni a capienza piena, nello specifico, è stato il Comitato tecnico scientifico. Quest’ultimo è ovviamente molto preoccupato dalla situazione, anche perché sembrerebbe che le aziende non avessero ricevuto nessun parere da quest’ultimo. La questione è all’ordine del giorno e se ne riparlerà giovedì 7 agosto.

Infine, il Mit, ha emanato le ultime disposizioni sul distanziamento a bordo dei treni:

“E’ consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei casi in cui: l’aria a bordo venga rinnovata sia mediante l’impianto di climatizzazione sia mediante l’apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della temperatura in stazione prima dell’accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C”.