Coronavirus, tour degli Emirati fermato: due membri dello staff positivi al test

Sono due i membri dello staff positivi al test sul Coronavirus: il tour degli Emirati Arabi Uniti si ferma e cancella le ultime due tappe.

Il coronavirus colpisce anche il mondo dello sport con membri dello staff italiani risultati positivi al test. Le ultime due tappe del tour degli Emirati vengono cancellate.

Ciclisti italiani positivi: cancellato il tour degli Emirati

È stato cancellato il tour degli Emirati Arabi Uniti che alle ultime due tappe si sono trovati dinanzi all’emergenza che sta fermando il mondo. Si è parlato inizialmente di due ciclisti italiani positivi al test, mentre ora è stato confermato siano due membri dello staff.

In questo momento tutto lo staff, gli organizzatori e partecipanti stanno effettuando il test per verificare un possibile contagio.

Nel mentre la British Airways ha deciso di bloccare altri voli per il Nord Italia al fine di prolungare ancora la prevenzione, oltre il 28 marzo. Non solo i collegamenti con Milano ma saranno interrotti anche quelli con Bologna, Torino e Venezia.

I contagi nel mondo

Da tutto il mondo non arrivano notizie rassicuranti ed è di poche ore fa la conferma di un italiano trovato positivo al test in Nigeria. L’uomo era appena rientrato dall’Italia – Milano – il 25 febbraio.

Il paziente non presenta sintomi gravi ed è stabile, sotto controllo presso l’ospedale di Yaba. Ora il Ministro della Saute nigeriano è a lavoro per identificare tutte le persone che possono essere state a contatto con il paziente.

In Corea del Sud i casi superano i duemila e l’Iran ha confermato di aver cancellato le preghiere del venerdì per motivi di sicurezza. In Iran i contagiati ad ora sono 245 e i morti sono arrivati a 26.