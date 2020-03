Una terribile vicenda da Maranello, dove una donna ha sputato sui Carabinieri dopo essersi tolta la mascherina: “Ho il coronavirus”

Grave episodio in provincia di Modena dove una donna ha sputato addosso ai militari dopo essere stata fermata, attestando di avere il coronavirus.

Donna sputa sui militari che la fermano: “Sono infetta”

La provincia di Modena è una delle città più colpite e i militari stanno controllando tutti i residenti quando non sono presso le loro case. È accaduto un fatto molto grave a Maranello: i militari hanno fermato per un controllo una coppia di 24 e 27 anni, mentre passeggiavano al parco pubblico.

Una volta che i Carabinieri si sono avvicinati, i due fidanzati hanno cercato di scappare ma dopo un inseguimento di alcuni minuti i militari hanno bloccato i ragazzi. La ragazza – nota alle Forze dell’Ordine – ha deciso di compiere un atto terribile.

Si è tolta la mascherina, poi ha tossito e sputato contro i due militari così da impedire loro di continuare a svolgere il loro lavoro:

“sono infetta, ho il coronavirus”

Dopo alcuni controlli è stato confermato che nessuno dei due ragazzi fosse positivo al Covid 19, ma sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico Ufficiale e inosservanza del decreto in materia di coronavirus.

Non è un episodio singolo quanto raccontato anche da FanPage, perché nella provincia di Caserta è scattata la denuncia per un ragazzo che è ha postato un video sui social mentre sputava sulla frutta del supermercato: la didascalia riportava “Infettiamo”. Un gioco che non è piaciuto alle Forze dell’Ordine che hanno provveduto a sporgere denuncia contro il giovane.