Una coppia di italiani è risultata positiva al coronavirus a Tenerife. L’intero hotel, con mille persone, è stato isolato.

Un caso di coronavirus anche a Barcellona: si tratta di una donna 36 enne italiana.

Si tratta di italiani

La persona risultata positiva al coronavirus a Tenerife è un medico di Piacenza che si trovava lì in villeggiatura insieme alla moglie, anch’essa positiva ai test. Per questo motivo, l’intera struttura alberghiera comprensiva di ospiti e personale, è stata messa in quarantena per un totale di mille persone a cui è stato impedito di lasciare l’hotel H10 Costa Adeje Palace sotto vigilanza armata. Il medico positivo è ricoverato all’ospedale universitario Nuestra Senora de La Candelaria, a Santa Cruz de Tenerife.

A Barcellona, una donna di 36 anni è risultata positiva ai test. L’italiana vive e lavora in città ma era tornata da poco da un viaggio nel nord Italia. Si trova sotto osservazione anche un altro italiano in Catalonia. A Valencia hanno fatto ritorno tre tifosi spagnoli rientrati dalla trasferta a Milano per una partita, quella dell’Atalanta. Non appena hanno toccato suolo spagnolo sono stati messi in quarantena.

Le parole del governo spagnolo

Il governo spagnolo, come si legge da TgCom24, ha chiesto ai cittadini di non entrare nel panico poiché la comunicazione avverrà in modo trasparente. I casi registrati in Spagna, compresi questi dei due italiani, sono tutti relativi a cittadini stranieri. Gli altri tre casi sono stati registrati alle Canarie e uno a Maiorca. In quest’ultimo caso si trattava di cittadino inglese che risiede sull’isola con la famiglia, rientrato da un viaggio sulle Alpi lo scorso 29 gennaio.