Coronavirus, intolleranza contro i cinesi. A Frosinone, alcuni studenti cinesi, sono stati presi a sassi. Altro episodio anche in Piemonte.

Cresce l’intolleranza anche in Italia verso i cittadini di etnia cinese a causa della fobia Coronavirus.

Studenti cinesi presi a sassate a Frosinone

Fobia Coronavirus, cresce l’intolleranza degli italiani verso le persone di etnia cinese. Anche se in Italia si sta facendo il possibile per tenere la situazione sotto controllo. Questa volta è toccata a degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone. A riportare l’accaduto nel corso di una conferenza stampa è stato Giuseppe Iaconis, docente dell’istituto. L’accademia era stata riaperta da poco dopo una chiusura. Una studente dell’accademia, infatti, era stata analizzata perché presentava febbre alta dopo essere rientrata dalla Cina. Fortunatamente, era risultata negativa.

Come si legge su TgCom24, Mauro Buschini, presidente del Consiglio Regionale del Lazio, ha affermato:

“E’ un episodio gravissimo, senza precedenti, un’autentica vergogna. Mi auguro che gli autori di questa follia possano essere perseguiti dalla giustizia e si rendano conto dell’assurdità che hanno commesso, nella speranza che vogliano pentirsi e chiedere scusa”.

Non è il primo caso in Italia

In Piemonte, qualche giorno fa, era accaduto un caso analogo. Una studente cinese viaggiava a bordo di un bus che da Cuneo l’avrebbe portata a Torino. La ragazza, che non parlava bene l’italiano, era stata fatta scendere a spintoni. Il fatto non è stato denunciato alle autorità ma è stato reso noto dalla giovane nella sua comunità cinese. Infatti, il sindaco Chiara Appendino ne è venuta a conoscenza proprio mentre era in un ristorante cinese.