Coronavirus, il ministro Boccia anticipa lo stop alla movida dopo ferragosto

La paura di una nuova diffusione di massa del coronavirus si fa sempre più insistente. Un timore dettato anche dalla mancanza di responsabilità di molti, soprattutto giovani, che durante questo periodo non hanno esitato a tornare alle vecchie abitudini.

Di conseguenza, il governo starebbe pensando di adottare delle nuove misure drastiche. Passato questo ferragosto, infatti, le restrizioni, soprattutto per quanto riguarda la movida, torneranno più rigide che mai.

Ad introdurci in queste nuove misure di sicurezza il ministro per gli affari generali Francesco Boccia, intervistato da La Stampa:

“Se i numeri non cambiano sarà inevitabile un freno alla movida selvaggia, la prossima settimana si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le Regioni”.

Si cercherà un accordo comune per tutte le regioni d’Italia quindi, mentre Boccia confessa di non essere mai stato d’accordo con la riapertura delle discoteche.

“Le discoteche per noi non andavano proprio riaperte, le linee guida del governo andavano in questa direzione”.