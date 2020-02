Coronavirus, stop a bollette e mutui nella zona rossa?

Mentre il coronavirus dilaga, il Governo pensa di attuare una sospensione degli adempimenti fiscali per chi è in zona rossa.

Sospensione degli adempimenti fiscali per il coronavirus? Così sembra che la decisione stia andando avanti. Ecco il dettaglio.

Sospensione degli adempimenti fiscali?

Come si evince anche da Il Sole 24 Ore, il Governo sta pensando di sospendere in parte quelli che sono gli adempimenti fiscali come bollette e mutui per tutte le persone che sono in zona rossa, vista la grande allerta di questi giorni.

Dopo le decisioni che sono state prese sulla salute e su come contrastare questo virus, ora parte l’aiuto economico per chi non potrà lavorare in questi giorni di massima allerta. Le misure straordinarie che verranno adottate saranno le medesime di quelle in caso di terremoto o calamità naturali di grave entità.

La sospensione riguarderebbe quindi bollette elettriche, pagamento i tasse, cartelle esattoriali e anche uno stand by per i mutui.

Il nuovo decreto legge potrebbe essere predisposto nelle prossime ore, così che venga attivato in tempi brevi. Il Governo ha inoltre convocato al Ministero del Lavoro sindacati e aziende così da attuare interventi necessari per la tutela di tutti i lavoratori.

Roberto Gualtieri, insieme ai tecnici del Ministero dell’Economia sono a lavoro in queste ore per predisporre tutto quanto con sospensione dei tributi erariali nonché previdenziali.

Cassa integrazione e Partite Iva

Nunzia Catalfo – Titolare del Lavoro – ha convocato sindacati, imprese e artigiani al fine di estendere gli ammortizzatori sociali con cassa integrazione con deroga per chi ha meno di 6 dipendenti. I lavoratori che verranno quindi coperti non saranno solo quelli residenti nelle zone rosse ma anche chi non potrà recarsi a lavoro, se la ditta è situata in tale zona.

Le misure non tuteleranno solo i lavoratori dipendenti ma anche quelli autonomi con partite Iva, con attuazione dello smart working ove possibile.

Nelle prossime ore ci saranno maggiori informazioni in merito.