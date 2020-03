Coronavirus, spesa online e consegna a domicilio in tilt: tutte le alternative

In questi giorni di restrizione per il coronavirus sono molte le persone che hanno deciso di optare per la spesa online. Ma dove è possibile farla e come?

Le restrizioni portano tutti gli italiani a non uscire per il rischio contagio da coronavirus. Ma dove è possibile fare la spesa online?

Spesa online e consegna a domicilio

In questi giorni di restrizioni e misure drastiche per contrastare il contagio dal virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, internet sembra essere diventato il migliore amico in assoluto.

Se già prima di tutto questo fare la spesa online risultava essere un opzione utilizzata per mancanza di tempo e comodità, ora è diventata fondamentale. Come spiega nel dettaglio TuttoTech, sono molte le persone che preferiscono non recarsi nei negozi per evitare le code e il contatto con le persone.

I negozi hanno quindi pensato di potenziare o sviluppare il servizio di consegna a domicilio con spesa online: questo ha portato al collasso dei sistemi e del lavoro stesso, ma le grandi aziende stanno fronteggiando al meglio la domanda.

Tra i negozi che effettuano questo servizio, troviamo i seguenti.

Esselunga

L’azienda leader viene considerata uno dei maggiori operatori in termini di spesa online in tutta Italia. Il servizio di consegna ha un costo di Euro 7,90 (6,90 se il totale della spesa supera i 110 Euro).

Viste le ordinanze l’azienda ha effettuato alcune variazioni:

Per i nuovi ordinativi è stato imposto un ordine ogni sette giorni, così da evitare ritardi e collassi visto le molte richieste.

L’azienda ha dichiarato che si sta organizzando al fine di potenziare la rete di ordinativi e consegne, nonostante non ci siano ancora informazioni in merito.

Coop

La spesa online viene operata tramite e-commerce e al momento non ci sono segnalazioni su possibili ritardi e/o annullamenti di ordini.

Per i nuovi ordinativi, vista la grande richiesta, ci sono dei limiti: a Roma per esempio le prime consegne a disposizione sono da Aprile mentre a Milano sembra possibile ordinare e ritirare la spesa presso il punto vendita.

Carrefour

Gli ordini sono possibili ma il sul sito una nota evidenzia che si da precedenza alle persone malate, anziane, donne incinte o famiglie che hanno bambini piccoli. I servizi sono consegna a domicilio, ritiro presso il punto vendita oppure al Locker.

ll costo di consegna a casa è paria 4,99 Euro: per ordini superiori a 70 euro la consegna è gratuita. Ad ora gli utenti hanno segnalato che gli slot sembrano essere tutti esauriti ed è necessario attendere.

Per ogni informazione aggiuntiva il consiglio è quello di consultare i siti ufficiali delle aziende che effettuano il servizio, per verificare se siano o meno attivi, vista la domanda di questo periodo.