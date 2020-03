Coronavirus Spagna:”Stop funerali e cremazioni”: situazione più critica dell’Italia

L’emergenza coronavirus in Spagna si aggrava sempre di più, migliaia di operatori sanitari contagiati ed bare accatastate nel Palaghiaccio di Madrid.

In Spagna i contagi crescono giorno dopo giorno ed analizzando i dati il coronavirus pare in più rapida diffusione rispetto che in Italia. Sistema Sanitario al collasso ed appelli del Governo, ecco gli aggiornamenti.

Morti in crescita in Spagna, le notizie agghiaccianti

Dalla Spagna arrivano terribili aggiornamenti sul dramma che il Paese sta vivendo a causa della diffusione del Covid-19.

I morti hanno raggiunto un livello critico, solo negli scorsi giorni si sono registrati 150 morti al giorno e tale numero ha mandato in crisi il sistema.

Non c’è tempo e spazio per le sepolture e si è stati costretti così a “parcheggiare” le molte bare nel Palazzetto del ghiaccio di Madrid, in attesa che si riaprano le procedure di sepoltura.

Un grido d’allarme è arrivato a tal proposito dal sindaco di Madrid José Luis Martìnez Almeida:

“Spero siate consapevoli della gravità del fatto…che non possiamo più procedere alla sepoltura o alla cremazione delle vittime di Covid-19”

La condizione dei morti preoccupa anche dopo la scoperta da parte dell’esercito di salme di anziani abbandonati nei loro letti dopo la morte in una casa di riposo.

Il ministro della Difesa Margarita Robles ha annunciato di voler aumentare i controlli su queste strutture per evitare simili scenari come riporta anche huffingtonpost.

I dati confermano: Infezione più veloce che in Italia

I dati non lasciano dubbi: la Spagna è seconda in Europa per numero di contagi da coronavirus e la diffusione pare svilupparsi anche più velocemente che nel notro Paese.

Sono circa 40mila i contagi con 2229 morti con un aumento di 500 nelle ultime ore.

A fare temere il collasso sanitario è la mancanza di presidi sanitari e di posti negli ospedali.

El Mundo che fa sapere come le autorità sanitarie della zona di Alicante abbiano annunciato che metteranno a disposizione di ogni medico o infermiere solo una mascherina a settimana.

Da ciò si spiegano i moltissimi contagi tra gli operatori sanitari, circa 5400 come riporta El Pais, e le tragiche immagini dei pazienti sdraiati a terra nei corridoi degli ospedali.

“E’ la settimana più dura”

Afferma il Governo che ha appena registrato il ricovero della vicepremier Carmen Calvo e Sanchez varerà a breve le stesse misure restrittive dell’Italia per cercare di arginare il contagio.