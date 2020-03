Ornella Vanoni provata dal Coronavirus ‘Sono a rischio’: la cantante in lacrime si sfoga sui social

Ornella Vanoni disperata su instagram: ‘Sono a Rischio’. La cantante non riesce a trattenere le lacrime. Il duro sfogo sui social diventa virale

Ornella Vanoni è uno dei volti iconici della musica leggera italiana.

Come molti personaggi pubblici anche lei in prima linea sui social, sta diffondendo l’importanza di rimanere presso la propria abitazione in quarantena, affinchè venga contenuto il contagio da Cornavirus che ha messo in allerta l’intero paese, dichiarato Zona Rossa dal Governo circa due settimane fa.

La cantante molto amata dal pubblico, nel suo ultimo video sui social, è apparsa disperata e profondamente preoccupata. L’amaro sfogo ha fatto il giro del web.

Ornella Vanoni: ‘Sono a rischio’

La cantante milanese oggi 85 anni, poche ore fa ha pubblicato un breve video sui social.

La Vanoni crolla difronte all’inconscienza delle persone, che senza rispetto per gli altri continuano a vivere la propria vita come se niente fosse, aumentando i rischi per la popolazione di contagio.

L’artista ha paura, facendo parte di una categoria a rischio quella degli anziani:

‘ho un’età ed è giusto che non esca. sono a rischio, ma non lo faccio solo per me, ma anche per tutti gli altri, a tutte le altre persone che possono essere contagiate. io non lo sono per fortuna, perchè sono a casa da due settimana’

ha rivelato per poi ringraziare il personale sanitario che sta compiendo i salto mortali per prendersi cura di chi ne ha bisogno.

Ornella Vanoni: ‘Siamo in Guerra. Non capite che è pericoloso?’

Il video prosegue e l’artista milanese chiosa indignata ‘Siamo in guerra, come fate a non capirlo’, rammentando che per fortuna rispetto ai secoli scorsi siamo in un’epoca in cui la tecnologia ci permettono di vederci ugualmente, poi con profonda amarezza tuona:

‘Ma non lo capite che è pericoloso? Dobbiamo restare a casa. Più voi continuate ad uscire, più resteremo rinchiusi magari anche per un anno’

poi aggiunge:

‘Piuttosto fate le scale del vostro palazzo. Mi viene da piangere, non so cosa dire. Dobbiamo imparare ad essere duri con noi stessi’

