Coronavirus, come sono le tue labbra? Un sintomo può svelarti se sei infetto

Non è necessario dire agli operatori sanitari che si è in quarantena, ma è comunque importante descrivere con precisione i sintomi e la propria condizione di salute .

Sembra tuttavia che un nuovo segno, in particolare presente sulle labbra , sia da considerarsi un emergenza. I sintomi più frequenti portati dal COVID-19 comprendono febbre e una tosse continua e di nuova insorgenza. In caso si riscontrino uno o più di questi sintomi è possibile che si abbia necessità di assistenza medica ed è quindi consigliabile contattare i numeri nazionali appositi.

L’attuale consiglio medico del SSN è di rimanere a casa per 15 giorni se si verifica una delle seguenti condizioni:

Hai una temperatura elevata

Avverti una sensazione calda al tatto sul petto o sulla schiena.

sul petto o sulla schiena. Episodi di tosse frequente e di nuova insorgenza che dura da più di 24 ore.

e di nuova insorgenza che dura da più di 24 ore. Sintomi influenzali generici.

E’ quindi di vitale importanza, ai fini di contenere il virus in maniera appropriata, rimanere a casa, senza andare dal medico, in farmacia o in ospedale. Tuttavia, Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), se si sviluppano labbra bluastre, questo è un segnale di emergenza.

In questa situazione, quando le labbra appaiono bluastre, le direttive sono di rivolgersi immediatamente al 118 perché c’è il rischio che la situazione possa aggravarsi rapidamente, ponendo in serio rischio la salute dell’individuo in questione. Questo segno, noto come cianosi, è infatti un indice di basso contenuto di ossigeno nel sangue, cosa che può risultare fatale.

Infine, è importante ricordare che, in caso di problemi di salute, è poco consigliabile ricorrere a cure fai da te e che è invece meglio affidarsi a professionisti del campo sanitario per qualsiasi problema o necessità di assistenza.