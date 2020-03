Coronavirus, addio a Simone Marani: la prima vittima di Cicognara

Cicognara, città famosa per i pennelli cinghiale, ha la sua prima vittima di coronavirus: addio a Simone Marani.

Cicognara, famosa per i Pennelli Cinghiale ora è sulle pagine di cronaca per la sua prima vittima da coronavirus e la città piange Simone.

La terribile morte di Simone: “Era sanissimo”

Un paese noto per essere quello dei Pennelli Cinghiale oggi segna la sua prima vittima per il contagio da Covid 19. L’uomo deceduto si chiamava Simone Marani ed aveva solo 50 anni.

Lo straziante saluto da parte della Unità Pastorale Beata Vergine delle Grazie tra Mantova ed Emilia Romagna lo salutano tra le lacrime:

“È il primo fratello che muore in questa epidemia”

L’emergenza sta portando il suo incubo anche tra i paesini più piccoli, dove si conoscono tutti. Ed è il caso proprio di Cigognara dove Simone era molto amato ed apprezzato da tutti i suoi amici.

Nel post di Facebook pubblicato dalla Unità Pastorale emerge che l’uomo non abbia mai avuto alcun problema di salute ed è morto velocemente:

“una settimana di febbre, 3 giorni in ospedale e via. ha voluto fare una chiamata alla sua mamma prima di essere intubato, per salutarla”

Simone lascia la mamma Rosalba, una fidanzata, un fratello e una sorella. Come da Decreto non ci sarà per lui alcuna funzione, Rosario o Camera Ardente: non solo, perché anche per la sepoltura non c’è ancora una data certa:

“viveva con la mamma e si prendeva cura di lei, dopo che era rimasta vedova. non aveva malattie, andava in palestra e curava la sua alimentazione in maniera precisa”