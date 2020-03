Coronavirus, Silvio Berlusconi dona 10 milioni alla Regione Lombardia: “Ringrazio gli eroi civili”

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha donato 10 milioni euro alla regione Lombardia per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Una donazione per far fronte all’emergenza coronavirus e sostenere una delle regioni più colpite da questa drammatica vicenda. È per questo motivo che il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha donato 10 milioni di Euro alla Lombardia.

Come evidenzia anche Tgcom24, la somma elargita dal leader di destra servirà a realizzare un reparto di 400 posti di terapia inensiva alla fiera del capoluogo lombardo, o per qualsiasi altra necessità dovesse esserci.

A rendere nota la donazione, lo stesso partito di Forza Italia, che ha pubblicato un comunicato, nel quale ha palesato a cosa siano destinati i 10 milioni di Euro.

Il leader di Forza Italia ha pubblicato un tweet sulla sua pagina ufficiale, per ringraziare gli eroi civili, medici, infermieri e tutto il personale sanitario, che non si stanno risparmiando neanche un attimo in questa durissima battaglia quotidiana.

“Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili”

ha scritto sul suo profilo ufficiale.

La donazione di Fedez e Chiara Ferragni

Intanto anche la fashion blogger Chiara Ferragni ed il marito Fedez hanno fatto partire una campagna di raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele di Milano.

Il denaro raccolto ha permesso di avviare la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva da campo per fronteggaire l’emergenza coronavirus.

I lavori, partiti in tempi record, sono all’interno di una tensostruttura che già copre l’ex campo sportivo dell’Università Vita – Salute San Raffaele.

La campagna avviata dal rapper e dalla fasion blogger in breve tempo ha raccolto centinaia di adesioni. Non solo personaggi del mondo dello spettacolo, anche la gente comune ha voluto fare la sua parte per aiutare la regione Lombardia in un momento tanto delicato.