Coronavirus in Italia, incubo per la Serie A: potrebbe essere falsata?

Il coronavirus sta incidendo molto anche sugli eventi sportivi tanto che il campionato di Serie A rischierà di essere falsato.

Il coronavirus è un disastro non solo dal punto di vista della salute e della sicurezza ma anche dal profilo economico.

Partite rinviate da recuperare

Certamente con università, uffici e scuole chiusi, causa coronavirus il calcio è l’ultima cosa a cui pensare. Il problema riguarda i calendari particolarmente intasati, preordinati e difficili da ridisegnare. Per il momento, sono state 4 le partite della Serie A rinviate a causa del coronavirus. Si tratta di: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Torino-Parma che avrebbero dovuto giocarsi il weekend appena trascorso. Si tratta di soldi e di interessi in ballo. Anche la partita tra Ascoli e Cremonese, relativa alla serie B è stata sospesa anche se non da direttive governative. Qualcuno ha ritenuto le sospensioni particolarmente eccessive poiché logica e linearità sono spesso mancate.

Il match più complesso da recuperare sarà Inter Sampdoria che potrebbe essere recuperato soltanto a 4 giornate dalla fine del campionato ovvero il 20 maggio. Domenica prossima, invece, non può saltare un big match che vedrà coinvolte Juventus ed Inter. A quanto si legge su Il Fatto Quotidiano, la partita si giocherà ma a senza tifosi. Se ogni attività nell’area del focolaio dovrà essere sospesa, molti altri match potrebbero rischiare.

Per Conte è necessaria prudenza

Nelle prossime ore, dovrà tenersi il consiglio federale Figc a cui prenderanno parte anche diversi rappresentati del governo. Per il premier Conte, al momento, è necessaria la prudenza. L’obiettivo è contenere i contagi, una cosa che non richiederà poco tempo.

Soltanto con le partite giocate a porte chiuse, il calendario della Serie A potrebbe essere salvo. Anche se, ci sarà un forte danno economico (circa 5 milioni soltanto per Juventus-Inter).

Volendo essere negativi, il campionato di Serie A, potrebbe saltare ma, comunque, in parte, potrebbe essere falsato.