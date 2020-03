Coronavirus: Mattarella ha lanciato il suo video messaggio agli italiani invitandoli a seguire le indicazioni promosse dal governo.

E’ la prima volta che il Presidente Mattarella lancia un messaggio alla popolazione sul coronavirus.

Gli ultimi aggiornamenti

Il Presidente Mattarella ha parlato agli italiani del coronavirus. Intanto, in Italia continua a crescere il numero dei contagiati: 3858 casi, 148 morti e 414 guariti. In Toscana, tra i contagiati, ci sarebbe anche un bambino di soli tre mesi.

Per L’Oms non si tratta ancora di pandemia poiché il virus è ancora controllabile. In Inghilterra, intanto, c’è stato il primo morto. Il governo, forse per questo motivo, ha deciso di estendere il periodo di quarantena per chi entra nel paese da tutta Italia.

Il Presidente ha invitato la popolazione ad essere responsabile, ad osservare le misure del governo e a non farsi prendere dall’ansia. I comportamenti immotivati, per lui, sono controproducenti. Si tratta di misure, quelle stabilite dal governo che, secondo il presidente, vanno osservate anche se implicano una modifica delle proprie abitudini.

Le parole del presidente

Come si legge su TgCom24 durante il suo video messaggio ha affermato:

“Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno per sconfiggere il coronavirus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione”

Il governo fa le regole ma deve interfacciarsi con le regioni e, secondo Mattarella, devono essere evitate le decisioni particolari.

Grande vicinanza è stata espressa dal presidente nei confronti delle famiglie delle persone che hanno perso i propri cari a causa del coronavirus.