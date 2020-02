Coronavirus, sede Google colpita: aggiornamenti dal mondo

Coronavirus, sede Google in Svizzera colpita: aggiornamenti dal mondo

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo e ci sono dei nuovi casi che preoccupano: colpita anche la sede Google in Svizzera.

Il coronavirus sta arrivando in ogni parte del mondo e le misure restrittive ora sono particolari. Colpita anche la Svizzera e la Germania.

Coronavirus nel Mondo: cosa sta succedendo?

Il virus si sta espandendo in ogni parte del Mondo? Secondo i dati e quanto riportato dai media la situazione sembra aver oramai preso una strada ben definita.

Un dipendente Google, sede in Svizzera, è stato colpito e trovato positivo al test. Questo ha comportato una serie di provvedimenti – come si legge anche su Il Sole 24 Ore – anche se la sede di Zurigo ha deciso di restare aperta ugualmente.

I casi in Svizzera che sono stati confermati a ieri sera sono 15 con 100 persone in quarantena, come da dichiarazione del Ministro Berset.

Stesso discorso per la Francia, dove i contagi sono saliti a 57 con i nuovi 19 test positivi registrati nella giornata di ieri. Il Ministro della Salute Vèran ha dichiarato che la Francia si trova in Fase due:

“Circola nel nostro territorio e dobbiamo fermare la diffusione”

La compagnia aerea Lufthansa ha confermato che nelle prossime settimane i voli verranno ridotti fino al 25% per quanto riguarda quelli a corto raggio, mentre quelli di lungo raggio diminuiranno e a terra resteranno 23 aerei.

Leggi anche: Dove sono stati bloccati i voli aerei per il virus

Una grande perdita economica ma la compagnia non vuole rischi per i suoi passeggeri:

“si sta esaminando la possibilità di ridurre le ore lavorative in diverse aree”

Non solo Lufthansa ma anche Alitalia, con l’effetto virus che pesa su una situazione già ad oggi molto traballante.

Easyjet dal canto sua cancella tutti i voli da e per l’Italia proprio il calo di domanda e per evitare diffusioni: