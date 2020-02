Coronavirus in Italia, quali sono le scuole chiuse? Elenco e informazioni

A causa del coronavirus diverse scuole saranno chiuse in varie regioni d’Italia. L’elenco in aggiornamento.

Molte chiusure riguarderanno la disinfezione approfondita delle scuole proprio per scongiurare nuovi contagi da coronavirus. Sale ancora il numero dei contagi, arrivato a 374, e il numero dei morti a 12.

Non solo scuole

L’esplosione del coronavirus ha fatto sì che venisse disposta la chiusura delle scuole e delle università non solo nel Nord Italia, dove ci sono i focolai, ma anche in altre regioni d’Italia. Molti istituti, di diverso ordine e grado, verranno chiusi a scopo preventivo. Saranno necessarie operazioni straordinarie di disinfezioni al fine di scongiurare nuovi contagi. Alcune chiusure sono iniziate già lunedì 24, approfittando del ponte carnevalesco, e continueranno almeno fino a domenica 1 marzo, salvo altre comunicazioni.

La Azzolina, ministro dell’Istruzione, si è espressa in merito alla paura di molti studenti, di perdere l’anno. Nessun anno scolastico verrà perso poiché si stanno studiando tempestivamente delle soluzioni per far sì che gli studenti possano studiare da casa. Inoltre, in questo momento, è di particolare importanza fare attenzione alle fake news che cercano sui social.

L’elenco delle regioni

Come si legge su Fanpage, Conte ha sostenuto che ciascun istituto o comune, deve seguire le indicazioni imposte dal sistema paese.

Di seguito l’elenco delle regioni in cui le scuole resteranno chiuse, salvo modifiche o integrazioni, fino al 1 marzo:

Lombardia

Veneto

Piemonte

Emilia Romagna

Liguria

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Marche

Di seguito alcuni comuni che hanno deciso per la chiusura preventiva poiché, in alcuni comuni, è stato confermato l’arrivo di alcuni soggetti provenienti dalle zone del focolaio:

Buccino (Salerno)

Lauro (Avellino)

Palermo (fino al 2 marzo)

Cardito (Napoli)

Napoli (per igienizzare gli istituti, fino al 29 febbraio)

Genova

Sono state sospese anche le gite d’istruzione previste in tutte le scuole d’Italia. Interrotti anche gli scambi Erasmus+ in Italia.

Per informazioni dettagliate consultare il sito ufficiale della vostra scuola o del Comune di residenza.