Coronavirus: sale il numero dei nuovi positivi in Italia

Oggi, 15 agosto, i nuovi positivi al coronavirus in Italia sono 629 mentre i deceduti 4. Le regioni con i numeri più alti sono Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Nessun caso di coronavirus è stato registrato soltanto in Trentino e in Valle d’Aosta.

Numeri in salita

Oggi, 15 agosto, si registra un nuovo incremento di positivi al coronavirus che salgono a 629 (ieri erano 574). Sono stati 53.123 i tamponi effettuati. Le regioni con i numeri più alti sono state: Veneto con 120 nuovi positivi, Lombardia con 94 ed Emilia Romagna con 71 nuovi casi. Soltanto in Trentino e in Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi.

In Emilia Romagna, i dati sono stati aggiornati con 154 deceduti in più, che risalgono ai mesi scorsi. Intanto, preoccupano le condizioni di salute di 5 giovani pugliesi, ricoverati gravi.

In Veneto ed Emilia Romagna si cerca di dare una stretta ancora maggiore alle discoteche. In particolare, ieri 14 agosto, in Veneto sono stati registrati 127 nuovi positivi. Si trattava di giovani rientrati da Corfù e di contagiati a loro vicini. Un altro focolaio è caratterizzato dai maturati tornati da Pag. Inoltre, altri 3 positivi rientrati da Malta.

Caos negli aeroporti

Mentre la Campania di De Luca ha imposto la quarantena ed il tampone a chi rientra dall’estero, nel resto d’Italia è caos per comprendere come e quando fare i tamponi, per chi proviene dai paesi a rischio.

Da domani, al terminal 3 di Fiumicino, sarà possibile effettuare un tampone per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Chi arriva dagli States, invece, dovrà mettersi in quarantena.

Si tratta di un’area di mille metri quadri comprensiva di 12 box dove verranno effettuati i tamponi rapidi con il rispetto della privacy. Saranno 500 le persone ospitate in contemporanea.