Emergenza Coronavirus: CdA di FCA rinuncia ai compensi per il 2020

Il Presidente John Elkann e il Consiglio di Amministrazione di FCA

“hanno deciso all’unanimità di rinunciare in toto al proprio compenso da qui alla fine del 2020”,

è quanto scritto dall’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, Michael Manley in una lettera inviata ai propri dipendenti.

“Da aprile e per i prossimi tre mesi ridurrò il mio stipendio del 50%”,

ha annunciato Mike Manley.

“Proteggere la salute finanziaria dell’azienda è responsabilità di tutti, a partire naturalmente da me e dal team di leadership”,

sottolinea l’amministratore delegato di FCA, Michael Manley.

Per evitare una riduzione del personale nel secondo trimestre e per assicurare la solidità finanziaria-economica dell’azienda anche i membri del Group Executive Council (Gec) ridurranno il loro stipendio del 30%.

L’amministratore delegato di FCA nella stessa lettera inviata ai dipendenti annuncia agli stessi di accettare un differimento temporaneo del 20% dello stipendio.

“Chiederemo alla maggior parte dei dipendenti nel mondo non ancora impattati da riduzione di orario o ammortizzatori sociali di partecipare a questo sacrificio comune”,

sottolinea l’Ad di FCA.

Nell’affrontare l’attuale crisi economica legata al coronavirus il gruppo Fiat Chrysler Automobiles continua

“a pianificare per essere pronti nel momento in cui usciremo da questa crisi e, a questo fine, stiamo implementando numerose misure a tutela della nostra azienda in questo periodo”,