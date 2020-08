Coronavirus: registrato il primo vaccino a Mosca, lo conferma Putin

L’annuncio del vaccino contro il coronavirus è arrivato a Mosca da Vladimir Putin. Una delle sue figlie lo ha già preso.

Il presidente Vladimir Putin ha comunicato questa mattina che a Mosca è stato rilasciato il primo vaccino contro il coronavirus. Si tratta di un vaccino sperimentale, la cui terza fase di test è iniziata la settimana scorsa.

Putin ci ha tenuto a precisare anche che, una dose del vaccino è stata somministrata anche ad una delle sue figlie. La ragazza ha avuto la febbre a 38 il primo giorno e a 37 il secondo, subito dopo la prima dose. Con la seconda dose, invece, ha manifestato un po’ di febbricola.

Il presidente russo ha aggiunto che, la vaccinazione verrà fatta soltanto su base volontaria. Soltanto successivamente, si potrebbe iniziare la produzione del vaccino russo. Come si legge su Ansa, Putin ha concluso dicendo di sapere:

“che altri istituti stanno lavorando su vaccini simili in Russia. Auguro successo a tutti gli specialisti. Dovremmo essere grati a coloro che hanno fatto questo primo passo estremamente importante per il nostro Paese e per il mondo intero”