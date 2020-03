Coronavirus, record di guariti. Il presidente Locatelli: “Stiamo andando nella giusta direzione”

Arrivano i primi dati positivi sull’emergenza coronavirus: è record di guariti ed i contagi continuano a calare. È ormai certa la prosecuzione del lockdown almeno fino a metà aprile.

Il presidente dell’Iss ha fatto sapere che si sta procedendo nella giusta direzione: la lotta al coronavirus sta dando i primi risultati.

Situazione coronavirus in Italia

In Italia sono ormai stati superati i 100mila contagi da coronavirus: nella giornata di ieri sono state 1.648 le persone risultate positive.

Come evidenzia anche Tgcom24, i decessi hanno raggiunto quota 11.591, solo ieri 812. Nonostante questi numeri esorbitanti, la lotta al coronavirus sembra andare nella giusta direzione.

Continua infatti a scendere la curva dei contagi, che da qualche giorno si sta registrando una leggera inflessione.

A poco più di un mese dall’inizio dell’emergenza nel nostro Paese, è ormai chiaro che il lockdown dell’Italia proseguirà almeno fino alla metà di aprile.

Saranno il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ed il presidente del consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli, a confermare la prosecuzione delle misure di contenimento.

Locatelli: “Siamo nella giusta direzione”

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha fatto sapere che quella che si sta percorrendo è certamente la direzione giusta.

I numeri del contagio sono in decrescita proprio in conseguenza alle misure di contenimento adottate. Non avrebbe dunque senso cambiare ora la condotta che sta portando questi risultati, ha fatto sapere Locatelli.

Nonostante i numeri ancora altissimi di decessi, quello che dà speranza sono i dati sui nuovi ricoveri e sul numero di persone contagiate.

I pazienti risultati attualmente positivi sono 1.648, meno della metà rispetto a quelli registrati poco più di due giorni fa. I nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva sono 75.

“Se vogliamo vincere il virus dobbiamo stare a casa e rispettare le misure del governo”

ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.