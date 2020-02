Coronavirus, quarta vittima in Italia: “Era ricoverato a Bergamo”

Morta una quarta persona per il coronavirus in Italia. Era ricoverato all’ospedale e lo hanno confermato dalla Regione Lombardia.

Quarta vittima a Bergamo per il coronavirus. Ecco i primi aggiornamenti.

Quarta vittima a Bergamo per il Virus Cinese

Aveva 84 anni la quarta vittima di coronavirus in Italia. La Regione Lombardia attraverso fonti ufficiali diffonde la notizia: l’uomo era ricoverato presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII per delle patologie ma è risultato positivo al test.

I decessi sono ora 4 dopo le vittime in Veneto, in Lombardia e la donna morta nella serata di ieri a Crema.

Secondo le stime l’Italia sarebbe al terzo posto per il numero dei contagi, dopo la Cina e la Corea del Sud: un primato che gli esperti giustificano con un controllo sui pazienti sin dai primi sintomi dell’influenza.

Il Presidente del Consiglio ha evidenziato che il numero dei contagi potrebbe ancora crescere, per questo sono state adottate tutte le misure straordinarie in essere e in attivo da questa mattina alle ore 7.00.

Le parole di Giuseppe Conte

Secondo quanto riportato da La Stampa, il Premier Giuseppe Conte avrebbe evidenziato:

“C’è UNA FALLA NELLA PREVENZIONE”

Tale falla sarebbe in riferimento al Paziente Zero, sfuggito al controllo sanitario lombardo.

Nel mentre la Regione Lombardia mette in luce il fatto di non avere più tamponi a disposizione. Lo conferma l’assessore Welfare della Lombardia Chiesa:

“Chiaramente i tamponi SCARSEGGIANO, NE ABBIAMO FATTI 1000 IN TRE GIORNI MA ABBIAMO GIà ORDINATO NUOVI QUANTITATIVI”

In aggiornamento