Coronavirus, in quarantena nave con oltre 3mila persone a bordo: contagi in aumento

Coronavirus, in quarantena nave con oltre 3mila persone a bordo: contagi in...

Il numero di persone contagiate da coronavirus continua a crescere. Una nave da crociera con oltre 3mila persone a bordo è stata messa in quarantena.

Sono 425 i decessi da coronavirus: in quarantena una nave da crociera.

Il numero dei contagi da coronavirus in aumento

Il virus cinese continua a fare vittime. Come riporta anche Tgcom24, sono in totale 635 le persone dimesse dagli ospedali cinese dopo aver contratto il virus.

Oltre un centinaio le persone guarite nelle ultime ore, quai tutti provenienti da Hubei. In totale i decessi sono 425 e oltre 20mila le persone contagiate dal coronavirus.

Il primo decesso fuori dal Paese si è registrato ad Hong Kong. La vittima è un uomo di 39 anni, che viveva a Whampa Gardens. L’uomo era stato a Wuhan lo scorso 21 gennaio, per poi fare ritorno a casa il 23.

La scorsa settimana aveva iniziato ad avvertire dolori muscolari e sintomatologia compatibile con il coronavirus, che è poi stato accertato.

Nave da crociera in isolamento

La Diamond Princess, una nave da crociera della Carnival Japan è stata messa in isolamento. A bordo oltre 3mila persone. La nave si è fermata nella baia di Yokohama, in Giappone, dove si è deciso di porla in quarantena.

Un primo passeggero contagiato da coronavirus era arrivato ad Hong Kong. Dopo di lui altre 8 persone hanno presentato sintomi compatibili con il virus e le autorità giapponesi hanno deciso di mettere in isolamento la nave.

Intanto, la Hyundai e la Kia Motors hanno fermato delle catene di assemblaggio per l’assenza di componenti meccaniche provenienti dalla Cina.

La Hyundai si è fermata in Corea del Sud. Nei prossimi giorni ci sarà lo stop ad altri 4 stabilimenti. La pausa forzata dovrebbe durare una decina di giorni, in attesa che possano arrivare i pezzi dalla Cina.