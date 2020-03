Coronavirus negli Stati Uniti d’America: Prima vittima registrata a Seattle, una donna di 50 anni

“Incontrerò lunedì le più grandi case farmaceutiche del mondo, parleremo di vaccini: hanno già iniziato a lavorarci, abbiamo un buon feedback al riguardo”,

ha detto il Presidente Trump.

Lo stesso Trump ha confermato in una conferenza stampa alla Casa Bianca la prima vittima per coronavirus negli USA.

Si tratta di una

“donna ad alto rischio sanitario sui 50 anni dello stato di Washington”,

ha sottolineato.

Il presidente Donald Trump ha sottolineato che la Casa Bianca ha annunciato nuove restrizioni sui viaggi internazionali per impedirne la diffusione.

Trump, parlando solo pochi istanti dopo l’annuncio della morte della prima vittima nello stato di Washington, ha adottato un approccio più misurato dopo essersi lamentato del fatto che la minaccia del virus fosse esagerata e che i suoi nemici politici stessero perpetuando una “bufala”.

“[…] è un problema molto serio”,

ha detto lo stesso Presidente, che insiste sul fatto che le critiche alla gestione da parte della sua amministrazione dell’epidemia di virus fossero una bufala.

USA: nuovi casi di coronavirus

Trump è apparso in una conferenza stampa nella sala riunioni della Casa Bianca con il vicepresidente Mike Pence e alti funzionari della sanità pubblica per annunciare che gli Stati Uniti hanno vietato il viaggio in Iran e sollecitato gli americani a non recarsi nelle regioni d’Italia e della Corea del Sud dove i focolai si sono moltiplicati.

22 persone negli Stati Uniti sono state colpite dal nuovo coronavirus, di cui uno è morto mentre quattro sono in condizioni gravi.

Trump ha sottolineato di prendere in considerazione la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni, tra cui la chiusura del confine degli Stati Uniti con il Messico in risposta alla diffusione del virus.

“Questo non è un confine che sembra essere un grosso problema in questo momento. Negli Usa ci saranno probabilmente nuovi casi di coronavirus”,

ha sottolineato l’inquilino della Casa Bianca.