Coronavirus, prima vittima in Basilicata: grande attesa per il bollettino di oggi

Il coronavirus fa la sua prima vittima in Basilicata. Grande attesa per il bollettino di oggi per capire se la curva dei contagi sia davvero in calo, come accaduto ieri per la prima volta.

Il coronavirus fa la sua prima vittima anche in Basilicata, dove, almeno fino a ieri, non si erano ancora registrati decessi.

Come evidenzia anche La Repubblica, si tratta di un 77enne della provincia di Potenza. L’uomo è giunto all’ospedale del capoluogo in condizioni già molto gravi. L’anziano era affetto da numerose patologie ed il coronavirus non ha fatto altro che aggravare un quadro clinico già molto compromesso.

I casi di coronavirus registrati in Basilicata sono attualmente 81. La regione è seconda soltanto al Molise, dove i tamponi risultati positivi sono attualmente 66.

Grande attesa per il bollettino di oggi

Dopo il lieve calo dei contagi registrato ieri, c’è grande attesa per il bollettino di oggi della protezione civile.

Quella che è appena iniziata è infatti una settimana decisiva per capire se la curva dei contagi possa realmente registrare un calo, come avvenuto ieri per la prima volta. Lo stesso premier, Giuseppe Conte, ha definito quella che si è appena aperta come la settimana cardine dell’emergenza coronavirus.

Se tutto andasse come previsto, lo stop avviato due settimane fa dovrebbe iniziare a dare i primi risultati positivi nei giorni che verranno.

Ovviamente l’attenzione è tutta puntata alla Lombardia, che resta ancora oggi la regione più colpita dall’epidemia, con i suoi 27.206 contagi registrati.

Nella giornata di ieri il numero delle vittime è stato di 651 persone, 142 in meno rispetto al giorno precedente.