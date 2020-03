Coronavirus, la previsione: fino a 150mila contagi a inizio maggio

Lo scenario possibile dell’emergenza coronavirus si spacca in due: da una parte il boom dei contagi ad inizio maggio, dall’altro una stabilizzazione a metà del prossimo mese.

L’andamento del coronavirus nello studio pubblicato da The European House.

Le previsioni per il coronavirus

Difficile capire realmente come potrebbe evolversi la curva dei contagi del coronavirus. Secondo uno studio pubblicato da The European House e ripreso da Il Giornale, sono due gli scenari possibili che potrebbero aprirsi nel prossimo mese.

La prima ipotesi è che si potrebbero superare i 120mila contagi alla fine di questo mese, dopodiché si raggiungerebbe la stabilizzazione a inizio maggio, con almeno 150mila persone contagiate.

Nella seconda ipotesi, più ottimista rispetto alla precedente, la stabilizzazione dei contagi potrebbe arrivare a metà del mese prossimo e i casi potrebbero fermarsi intorno ai 95mila.

Una volta raggiunta la stabilizzazione, l’errore da non fare sarebbe certamente quello di ripartire come se nulla fosse accaduto.

“L’allentamento delle misure restrittive potrebbe portare nei mesi successivi a una seconda ondata di contagi”.

Un’ipotesi questa confermata anche da quanto accaduto negli ultimi giorni a Codogno, dove si sono registrati nuovi contagi proprio all’allentamento della zona rossa.

Lo scenario economico

Il quadro che emerge è quantomai incerto, perché l’evoluzione dell’emergenza del coronavirus dipende da numerosi fattori.

Dal punto di vista economico, lo studio pubblicato dalla European House ha ipotizzato per l’Italia una perdita del prodotto interno lordo fino ad un massimo del 3,5%.

La percentuale si è però estesa proprio per via dell’emergenza in corso. Il pil ha raggiunto il 7,5% e potrebbe ulteriormente crescere fino ad un valore dell’11,5%.

Considerando un blocco bimestrale per la maggior parte di società ed industrie, la ripresa, lenta e graduale, potrebbe arrivare soltanto verso la fine di quest’anno.