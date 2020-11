Coronavirus: presto il test per distinguerlo dall’influenza

Entro la prossima settimana arriveranno dei test rapidi per consentire di distinguere il coronavirus dall’influenza. Lo conferma Vaia.

Si tratta di test antigenici che permetteranno in massimo mezz’ora, di differenziare il coronavirus dall’influenza.

In arrivo la prossima settimana

Il coronavirus potrà essere distinto dall’influenza grazie ad un test rapido. Proprio questi test antigenici dovrebbero arrivare la settimana prossima e permetteranno di distinguere i due virus in massimo mezz’ora.

Un utile strumento in questo periodo dell’anno dove l’influenza, che ha sintomi simili al covid, si sovrappone ai contagiati dal coronavirus. I test, infatti, saranno molto importanti per la sanità pubblica.

La notizia dell’arrivo di questi test è arrivata dal direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani della Capitale, Francesco Vaia. Lo ha dichiarato durante la trasmissione in onda su Rai 1 chiamata Buongiorno Benessere alla cui conduzione c’è Vira Carbone.

Un altro punto a favore dei test, in arrivo a prossima settimana, è che avranno un costo molto accessibile ovvero tra i 4 e i 10 euro. Prima della effettiva commercializzazione andranno fatti degli esperimenti, ha sottolineato Vaia.

Un modo per alleggerire la sanità sul territorio

Per Vaia, questo test, permetterà di evitare affollamenti inutili dei pronto soccorsi. Sapendo a priori di che virus si tratta si può correre ai ripari più facilmente e prima, senza passare nei reparti ospedalieri.

Egli sottolinea anche che non bisogna aver paura della terapia intensiva perché è un reparto da cui si guarisce. Il covid, del resto, è una malattia che da il fiato corto ma non è detto che non si possa guarire.

Certo è un virus grave ma l’unione fa la forza perché restando coesi nella battaglia, sostiene Vaia, si può sconfiggere.