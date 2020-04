Coronavirus, poliziotto della scorta di Conte morto: la dedica della figlia

La figlia di Giorgio Guastamacchia uomo della scorta di Conte morto per coronavirus ha dedicato al padre un commovente post d’addio sui social.

Lo straziante messaggio di addio dedicato al papà che non c’è più dalla figlia di Giorgio Guastamacchia, uno degli agenti della scorta del Premier Giuseppe Conte, morto nei giorni scorsi a causa del coronavirus.

Giorgio Guastamacchia morto a 51 anni per coronavirus

La notizia che uno degli uomini della scorta del Premier Giuseppe Conte era risultato positivo al tampone per il coronavirus era arrivata già a metà marzo.

Il 51 era sovrintendente di Polizia ed aveva eseguito il tampone già ad inizio mese.

Una volta ricevuti i risultati era stato ricoverato all’ospedale di Tor Vergata per accedere alle cure necessarie ma le sue condizioni si sono aggravate in una polmonite da Covid-19 che gli è stata fatale.

L’uomo infatti è deceduto nella giornata del 4 aprile.

La notizia della sua morte ha sconvolto tutti ed le maggiori autorità hanno rivolto messaggi di cordoglio per Guastamacchia.

Il Premier Conte ha voluto omaggiare l’agente con una dedica molto sentita:

“Era un uomo leale e un poliziotto completo non lo dimenticheremo”

L’addio della figlia Giorgia

Si chiama come il padre Giorgia Guastamacchia e proprio in ricordo di quel papà che ha sentito per l’ultima volta il 19 marzo, giorno della festa del papà, ha scritto una lunga dedica come riporta Il Messaggero.

La giovane ha sentito la necessità di postare sul suo profilo Facebook una foto di suo padre intento al suo difficile lavoro di agente della scorta del Premier, accompagnandola con parole che stringono il cuore.

“Anche se eri intubato ed incosciente..ogni giorno ti ho mandato uno o più messaggi per incitarti a non mollare”

Racconta Giorgia tenendo nel fondo del suo cuore la consapevolezza che il rapporto tra padre e figlia non si può spegnere nemmeno con la morte e che il padre possa in qualche modo aver ricevuto i suoi messaggi.

“Addio papà…Sono straorgogliosa di averti avuto come padre” “Un giorno racconterò la tua storia..la storia di eroe..”

La giovane Giorgia dà voce a tutti i familiari delle vittime di questo devastante virus che ha spezzato famiglie e vite ma non ha spento la voglia di lottare e sperare.