Coronavirus, Piero Chiambretti e la madre infetti: ricoverati in Ospedale, l’indiscrezione di Dagospia

Secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia e BollicineVip, il conduttore Piero Chiambretti e sua madre sarebbero ricoverati per aver contratto il Coronavirus. Ecco tutti i dettagli

L’Emergenza da Coronavirus, sta mettendo in queste ore sotto pressione la Sanità Italiana, e il Governo a tal proposito e al fine di contenere il contagio ha dichiarato l’intera penisola Zona Rossa.

Misure che chiaramente stanno coinvolgendo i Colossi televisivi a rivedere la programmazione dei palinsesti i quali per la stragrande maggioranza sono stati sospesi, tra questi anche quello di Piero Chiambretti, ovvero #Cr4 la Repubblica delle Donne.

In queste ultime ore un’indiscrezione proprio riguardante il presentatore e sua madre sta diventando virale. Scopriamo di più.

Piero Chiambretti e la madre contagiati dal Coronavirus

Secondo quanto riportato da BollicineVip, il conduttore de ‘La Repubblica delle donne’ si sarebbe sottoposto insieme a sua madre Felicita al tampone per riscontrare il contagio effetivo da Covid-19.

Il tampone in essere sarebbe risultato a tal proposito positivo, per questa ragione secondo il magazine online, la produzione Mediaset avrebbe emanato una comunicazione nella quale si invitano gli ospiti dell’ultima puntata andata in onda, a mettersi in quarantena.

Tra i diversi Ospiti, ricordiamo gli opinionisti fissi, quali: Cristiano Malgioglio, Lory Del Santo, Iva Zanicchi, Ambra Lombardo, Francesca Barra, Maria Vittoria Longhitano.

E poi gli ospiti dell’ultima puntata: Michelle Hunziker, Clizia Incorvaia, Vittorio Sgarbi, Antonio Maggio, Annalisa Chirico e Jessica Notaro.

Dagospia lancia l’indiscrezione: ‘Ricoverati in ospedale’

Inoltre stando alle indiscrezioni lanciate da Dagospia, pare Piero Chiambretti e sua madre Felicita siano attualmente ricoverati presso l’Ospedale San Mauriziano di Torino.

I fan preoccupati attendono notizie in merito alle condizioni di salute del presentatore e di sua madre.